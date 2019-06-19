Türk-İş kamu işçilerinin beklediği zam teklifini açıkladı. Tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar için de enflasyon+3 puan refah payı talep etti

Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme süreci başladı. İşçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) dün Kamu Koordinasyon Kurulu toplantısını yaptı. Sabah saatlerinde Ergün Atalay başkanlığında toplanan Türk-İş heyeti, 2019 dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini masaya yatırdı. Öğle saatlerine kadar süren toplantının ardından Türk-İş heyeti belirlediği teklifi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sundu. Buna göre, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15 zam istendi.



‘ENFLASYON+3 REFAH PAYI’

Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu’nun Bakanlığa sunduğu teklif önerilerinde toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden sonra en düşük aylık brüt ücretin 3 bin 500 liraya çekilmesi istendi. Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra işe alınanların maaşının bu rakamın altında olamayacağı belirtildi. Düşük ücretlerde çekme işlemi yapıldıktan sonra yine sözleşmenin yürürlük başlangıç tarihindeki aylık çıplak ücretlere 300 lira iyileştirme yapılması önerildi. Ücret zamlarındaki artışın da birinci altı ay için yüzde 15 oranında, iki, üç ve dördüncü altı aylar için de enflasyon+3 puan refah payı talep edildi.



YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDENLERİ DE EKLEDİ

Konfederasyon ayrıca taleplerine yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerindeki çalışanları, geçici işçiler ve sendika bölge il, ilçe temsilciliklerinin durumlarını da ekledi. Buna göre; yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere anlaşma protokolü ile belirlenen ücret ve sosyal yardım artışlarının avans niteliğinde ödenmesi istendi. Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici çalışan işçilerin içinden kurumun ihtiyacı doğrultusunda daimi kadroya geçilebileceği belirtildi. Öte yandan sendikanın şubesi bulunmayan bölge, il ve ilçelerde temsilcilik kurabileceği ifade edildi. Kurulan temsilciliklerin üye sayısı 100 ve daha fazla ise temsilcinin haftada 8 buçuk saat, 100’ün altında ise haftada 4 saat izinli sayılacağı yazıldı. Temsilcilerin bu sürelerde fiilen çalışmış kabul edileceği ve ücretlerinin de buna göre ödenmesi talep edildi.





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