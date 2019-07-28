Adana Hilton-Sa ve OLEYİS arasında sözleşme masasında uzlaşma sağlanamadı. İşçiler greve çıktı. Greve çıkan işçiler yalnız kalmadı. Vatan Partisi Adana İl Başkanlığı işçileri ziyaret etti emek mücadelelerine destek verdi.

Adana Hilton-Sa'da grev var. İşveren OLEYİS'te örgütlü işçiler toplu sözleşme masasında anlaşmadı.Sözleşme görüşmeleri tıkanınca OLEYİS grev kararı aldı. İşçiler pankartlarını asarak greve çıktı.OLEYİS Sendika Doğu Akdeniz Şube Başkanı Ali İhsan ARTUT, grevi başarıyla taçlandıracaklarını söyledi.Emekçilere, Vatan Partisi'nden destek geldi. Vatan Partisi Adana İl Başkanı Server Kaplan ve beraberindekiler grevdeki işçileri ziyaret etti.İşçilerle sohbet eden Server Kaplan, grev boyunca işçilerin ve OLEYİS'in yanında olacaklarını belirtti.