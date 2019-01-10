Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme kararına karşı mücadele tüm yurda yayılıyor. Sakarya'da başlayan mücadeleye İstanbul'daki savunma sanayi emekçileri de destek verdi. Harb-İş İstabul Şubesi üyesi işçiler, 19 Ocak'ta Sakarya'da düzenlenecek mitinge çağrı yaptı.

1'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı'na bağlı Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme girişimine tepkiler büyüyor.



Sakarya'daki Tank Palet işçilerine İstanbul'daki emekçilerden destek geldi.



Milli savunma sanayi çalışanları Kartal Meydanı'nda mücadeledeki arkadaşlarını bu sloganla selamladı.



Türk Harb-iş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Murat Yalçınkaya, özelleştirme kararının risklerini anlattı, uyardı.



Özelleştirme kararına karşı mücadele tüm yurda yayılırken Sakarya'daki büyük miting için hazırlıklar da sürüyor.



İşçiler 19 Ocak'ta yapılacak mitinge davet etti.





ulusal.com.tr