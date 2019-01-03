Altay tanklarını, fırtına öbüslerini, mehmetçiğin gece dürbünlerini üreten 1'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme kararına karşı mücadele sürüyor.
Ankara'da yaptıkları görüşmelerden olumsuz sonuçlarla dönen işçiler direnişte.
19 Ocak'ta Sakarya'da mitinge hazırlanan Harb-İş üyesi işçiler imza kampanyasına başladı.
İşçilerin Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi üzerinde açtıkları imza masalarına Sakaryalıların desteği yoğun.
Binlerce imza toplayan işçilere Vatan Partisi'nde destek verdi.
İşçilerin masasına giden Vatan Partisi Sakarya İl Başkanlığı heyeti imzalarını attı. Vatan Partisi Sakarya İl Başkanı Kemal Agralı, Tank Palet Fabrikası işçilerinin yanında konumlanacaklarını söyledi.
ulusal.com.tr
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