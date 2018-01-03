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Taşeron işçi kurultayına ilgi artıyor

Emekçilerin sesi Ulusal Kanal'ın düzenleyeceği Taşeron İşçiliği Büyük Kurultayı'na ilgi artıyor. Yaklaşık 50 bin işçinin kadro düzenlemesi dışında bırakılmasına tepki gösteren Türkiye Maden İş, taşeron sorunun konuşulacağı 7 Ocak'taki kurultaya emekçileri davet etti.

OHAL kararnamesiyle taşeron işçiliğe ilişkin kadro adı altında bir düzenleme yapıldı. Ancak işçilerin, hak kayıpları nedeniyle tepkisi sürüyor.

Tepkiler büyüdükçe, 7 Ocak'ta İstanbul'da Ulusal Kanal öncülüğünde yapılacak kurultaya da ilgi artıyor. 

Türkiye Maden-iş Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen, yaklaşık 50 bin işçinin kadro düzenlemesi dışında bırakılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

Bu arada kadroya geçmek isteyen yurttaşların da müracaat süresi 2 Ocak itibariyle başladı, 11 Ocak'ta son bulacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işçilerden kadroya alınırken kefil isteneceği haberlerini yalanlarken, geçişlerde kıdem tazminatının kaybolmayacağını iddia etti.

Kararnamedeki kadro düzenlemesine göre, işçilerin geçmişe dönük kazandığı ya da devam tazminat davalarından feragat etmesi isteniyor. NTV canlı yayının da konuşan Bakan Sarıeroğlu'nun işçilerin feragat etmesini istedikleri haklara ilişkin açıklama yapmaması dikkat çekti.

Haber: Gürkan Demir
Kamera: Uğur Marangoz​
ulusal.com.tr

Etiketler; #Taşeron işçi kurultayı #Taşeron İşçiliği Büyük Kurultayı
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