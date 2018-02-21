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Taşeron işçisinin kadro mücadelesi sürüyor

Taşeron işçisinin kadro mücadelesi sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde kadroya alınmayan işçiler, AKP il binası önünde eylem yaptı.

Taşeron işçisinin kadro mücadelesi sürüyor

Kadroya alınmadılar, soluğu AKP İl binası önünde aldılar. Taşeron işçisinin emek mücadelesi sürüyor. Adres bu kez Kocaeli oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nde kadroya alınmayan işçiler kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi.

AKP İl Binası önünde eylem yapan emekçiler, yeniden düzenleme istiyor.

İşçiler, AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile görüştü. Ceyhan konuyu Ankara'da il başkanlıkları toplantısına taşıyacağını belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #taşeron işçi #kocaeli
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