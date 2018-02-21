Yüzbinlerce taşeron işçi, kadroya geçmek için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bazı kurumlar, taşerondan kadroya geçiş hakkı kazanan işçilerin isim ve soyisimlerini açıkladı. Kesin listelerin belirlenmesinin ardından işçiler, taşeron sınavına tabi tutulacak. Taşeron sınavı nasıl olacak, nerede yapılacak?

1 miyona yakın kişinin merakla beklediği taşeron işçinin kadroya geçişinde sınav öncesi kesinlik listenin açıklanmasına az bir zaman kaldı.



Taşeron işçinin kadroya geçişinde listeleri açıklayan kurumlar açıklanırken kesin listeler altisveren.gov.tr adresinden yayınlanacağı belirtildi.



Kesin listelerin yayınlanmasının ardından taşeron sınavı yapılacak.



TAŞERON SINAVI NE ZAMAN, TAŞERON SINAV SONUÇLARI



Belirlenen gün ve tarihlerde kadroya geçiş için başvuruda bulunan taşeron işçiler, başvuru sonuçlarında kesin listenin açıklanmasını bekliyor.



Taşeron başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taşeron sınavına katılmaya hak kazanan isimler duyurulacak.



Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Listelerin yayımlanmasının ardından taşeron sınavı 3 Mart – 22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Taşeron işçiler, sınavın ardından 23 Mart – 26 Mart 2018 tarihleri arasında kurula itirazlarını yapabilecek ve 27- 31 Mart 2018 tarihleri arasında itiraz incelenecek, kesin sonuç açıklanacak. Bazı kurumlar ise resmi internet siteleri üzerinden listeleri duyurmaya başladı.



TAŞERON BAŞVURU SONUÇ LİSTELERİNİ AÇIKLANAN KURUMLAR



Denizli

Gençlik ve Spor bakanlığı İl Müdürlüğü



Eskişehir

Anadolu Üniversitesi



Afyokarahisar

Afyonkarahisar Kayıhan belediyesi

Afyon kocatepe Üniversitesi



İstanbul

Eyüp Devlet Hastanesi Müdürlüğü

Türkiye Yazma Eserler Kurumu

istanbul il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü

İstanbul Üniversitesi



Ankara

Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ

Sosyal Güvenlik Kurumu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Batı Adliyesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Sağlık Bilimleri üniversitesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı



Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü



Kastamon MEB Okullar



Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü



Sakarya Sakarya Üniversitesi



Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü



Amasya Taşova Belediye Başkanlığı



Hakkari Hakkari Belediyesi,



Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi



Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü



Kütahya Kütahya İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü



Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi



Kocaeli

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü



İzmir

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

İzmir Valiliği



Konya Orman Bölge Müdürlüğü



Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü



Kars Aile İl Müdürlüğü



Giresun Giresun Üniversitesi



Yozgat Yozgat KYK Müdürlüğü



Muş Muş Genclik ve spor müdürlüğü



Diyarbakır KYK diyarbakır il müdürlüğü



Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi



Çorum Çorum Hitit Üniversitesi



Bitlis Bitlis Eren Üniversitesi



AŞERON SINAVI NASIL OLACAK?



Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak ve en geç 2 Nisan'a kadar kadroya geçirilecek. Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, yarın mesai bitimine kadar çalıştıkları işyerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekecek. Şartları karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak. Taşeronların geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren başladı ve 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Sınavlar 3 ile 22 Mart arasında gerçekleştirilecek.



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