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Taşeron kadro liste ve başvuru sonuçları bu sitede! Taşeron sınavı nasıl olacak?

Yüzbinlerce taşeron işçi, kadroya geçmek için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bazı kurumlar, taşerondan kadroya geçiş hakkı kazanan işçilerin isim ve soyisimlerini açıkladı. Kesin listelerin belirlenmesinin ardından işçiler, taşeron sınavına tabi tutulacak. Taşeron sınavı nasıl olacak, nerede yapılacak?

Taşeron kadro liste ve başvuru sonuçları bu sitede! Taşeron sınavı nasıl olacak?

1 miyona yakın kişinin merakla beklediği taşeron işçinin kadroya geçişinde sınav öncesi kesinlik listenin açıklanmasına az bir zaman kaldı.

Taşeron işçinin kadroya geçişinde listeleri açıklayan kurumlar açıklanırken kesin listeler altisveren.gov.tr adresinden yayınlanacağı belirtildi.

Kesin listelerin yayınlanmasının ardından taşeron sınavı yapılacak.

TAŞERON SINAVI NE ZAMAN, TAŞERON SINAV SONUÇLARI

Belirlenen gün ve tarihlerde kadroya geçiş için başvuruda bulunan taşeron işçiler, başvuru sonuçlarında kesin listenin açıklanmasını bekliyor.

Taşeron başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taşeron sınavına katılmaya hak kazanan isimler duyurulacak.

Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Listelerin yayımlanmasının ardından taşeron sınavı 3 Mart – 22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Taşeron işçiler, sınavın ardından 23 Mart – 26 Mart 2018 tarihleri arasında kurula itirazlarını yapabilecek ve 27- 31 Mart 2018 tarihleri arasında itiraz incelenecek, kesin sonuç açıklanacak. Bazı kurumlar ise resmi internet siteleri üzerinden listeleri duyurmaya başladı.

TAŞERON BAŞVURU SONUÇ LİSTELERİNİ AÇIKLANAN KURUMLAR

Denizli
Gençlik ve Spor bakanlığı İl Müdürlüğü

Eskişehir
Anadolu Üniversitesi

Afyokarahisar
Afyonkarahisar Kayıhan belediyesi
Afyon kocatepe Üniversitesi

İstanbul
Eyüp Devlet Hastanesi Müdürlüğü
Türkiye Yazma Eserler Kurumu
istanbul il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü
İstanbul Üniversitesi

Ankara
Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ
Sosyal Güvenlik Kurumu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Batı Adliyesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Sağlık Bilimleri üniversitesi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Kastamon MEB Okullar

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Sakarya Sakarya Üniversitesi

Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü

Amasya Taşova Belediye Başkanlığı

Hakkari Hakkari Belediyesi,

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi

Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Kütahya Kütahya İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kocaeli
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü

İzmir
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İzmir Valiliği

Konya Orman Bölge Müdürlüğü

Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Kars Aile İl Müdürlüğü

Giresun Giresun Üniversitesi

Yozgat Yozgat KYK Müdürlüğü

Muş Muş Genclik ve spor müdürlüğü

Diyarbakır KYK diyarbakır il müdürlüğü

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Çorum Çorum Hitit Üniversitesi

Bitlis Bitlis Eren Üniversitesi

AŞERON SINAVI NASIL OLACAK?

Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak ve en geç 2 Nisan'a kadar kadroya geçirilecek. Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, yarın mesai bitimine kadar çalıştıkları işyerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekecek. Şartları karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak. Taşeronların geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren başladı ve 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Sınavlar 3 ile 22 Mart arasında gerçekleştirilecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #taşeron işçi #taşerona kadro #taşeron işçi sınav #taşeron kesin liste
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