1 miyona yakın kişinin merakla beklediği taşeron işçinin kadroya geçişinde sınav öncesi kesinlik listenin açıklanmasına az bir zaman kaldı.
Taşeron işçinin kadroya geçişinde listeleri açıklayan kurumlar açıklanırken kesin listeler altisveren.gov.tr adresinden yayınlanacağı belirtildi.
Kesin listelerin yayınlanmasının ardından taşeron sınavı yapılacak.
TAŞERON SINAVI NE ZAMAN, TAŞERON SINAV SONUÇLARI
Belirlenen gün ve tarihlerde kadroya geçiş için başvuruda bulunan taşeron işçiler, başvuru sonuçlarında kesin listenin açıklanmasını bekliyor.
Taşeron başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, taşeron sınavına katılmaya hak kazanan isimler duyurulacak.
Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Listelerin yayımlanmasının ardından taşeron sınavı 3 Mart – 22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Taşeron işçiler, sınavın ardından 23 Mart – 26 Mart 2018 tarihleri arasında kurula itirazlarını yapabilecek ve 27- 31 Mart 2018 tarihleri arasında itiraz incelenecek, kesin sonuç açıklanacak. Bazı kurumlar ise resmi internet siteleri üzerinden listeleri duyurmaya başladı.
TAŞERON BAŞVURU SONUÇ LİSTELERİNİ AÇIKLANAN KURUMLAR
Denizli
Gençlik ve Spor bakanlığı İl Müdürlüğü
Eskişehir
Anadolu Üniversitesi
Afyokarahisar
Afyonkarahisar Kayıhan belediyesi
Afyon kocatepe Üniversitesi
İstanbul
Eyüp Devlet Hastanesi Müdürlüğü
Türkiye Yazma Eserler Kurumu
istanbul il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü
İstanbul Üniversitesi
Ankara
Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ
Sosyal Güvenlik Kurumu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Batı Adliyesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Sağlık Bilimleri üniversitesi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Kastamon MEB Okullar
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Sakarya Sakarya Üniversitesi
Muğla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü
Amasya Taşova Belediye Başkanlığı
Hakkari Hakkari Belediyesi,
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi
Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Kütahya Kütahya İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kocaeli
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü
İzmir
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
İzmir Valiliği
Konya Orman Bölge Müdürlüğü
Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Kars Aile İl Müdürlüğü
Giresun Giresun Üniversitesi
Yozgat Yozgat KYK Müdürlüğü
Muş Muş Genclik ve spor müdürlüğü
Diyarbakır KYK diyarbakır il müdürlüğü
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Çorum Çorum Hitit Üniversitesi
Bitlis Bitlis Eren Üniversitesi
AŞERON SINAVI NASIL OLACAK?
Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak ve en geç 2 Nisan'a kadar kadroya geçirilecek. Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, yarın mesai bitimine kadar çalıştıkları işyerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekecek. Şartları karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak. Taşeronların geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren başladı ve 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Sınavlar 3 ile 22 Mart arasında gerçekleştirilecek.
ulusal.com.tr
Yüzbinlerce taşeron işçi, kadroya geçmek için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bazı kurumlar, taşerondan kadroya geçiş hakkı kazanan işçilerin isim ve soyisimlerini açıkladı. Kesin listelerin belirlenmesinin ardından işçiler, taşeron sınavına tabi tutulacak. Taşeron sınavı nasıl olacak, nerede yapılacak?
1 miyona yakın kişinin merakla beklediği taşeron işçinin kadroya geçişinde sınav öncesi kesinlik listenin açıklanmasına az bir zaman kaldı.