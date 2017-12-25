OHAL kararnamesiyle taşeron işçilere verilen kadronun şartları tepkilere neden oldu. CHP kadroya geçişin sınavla yapılmasının doğru olmadığını belirtti. İşçilerin geçmişe dönük haklarından feragat etmesini isteyen düzenlemenin yanlış olduğunu savunan Vatan Partisi de işçilerin toplu iş sözleşmelerinden 2020'ye kadar yararlanamayacağına dikkat çekti

Olağanüstü Hal Kararnamesiyle kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verildi. Ancak kadroya geçişin şartları muhalefetin tepkisine neden oldu.



CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, kadroya geçirilecek işçilere sınav yapılacak olmasını eleştirdi.



Bir açıklama da Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç’tan geldi. Koç, geçmişe dönük hak kayıplarının olacağını söyledi, işçilerin 2020'ye kadar toplu iş sözleşmesinden de faydalanamayacağını belirtti.



Taşerona kadro verilmesini Vatan Partisi olarak uzun bir süredir takip ettiklerini belirten Koç, parti olarak kendi önerilerini de sıraladı.



Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bazı kurumlardaki çalışanlara ise kadro verilmeyecek. Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu üyesi Mehmet Akkaya, bunun Türk-İş'in sendikal örgütlenmesine karşı bir operasyon olduğu görüşünde.



Bu arada en büyük işçi sendikası Türk-İş de kararnamenin açıklanmasının ardından başkanlık kurulunu olağanüstü topladı. Yol haritasını tartışan konfederasyon Başbakan Binali Yıldırım ile de bir görüşme yaptı. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre görüşmede Türk-İş, kadro kapsamı dışında tutulan kurumlardaki işçilerin de yeni düzenlemeden faydalanmasını talep etti.



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