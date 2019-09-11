Taşerondan kadroya geçen işçilere müjde

Çalışma Bakanlığından davacı oldu mahkeme haklı buldu. Taşerondan kadroya geçince maaşı düşen işçi hakkında mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı.

Hükümet 2018 yılında on binlerce taşeron işçisini Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçirdi. Ancak 4 D'liler olarak bilinen işçiler kadro güvencesi alsa da sorunları bitmedi.

İşçilerin yaşadığı en büyük sorunlardan biri de maaşların düşüklüğü oldu. İşçiler taşeronda çalışırken asgari ücret artı yüzdelik dilimler halinde maaş alabiliyordu.

Ancak kadroya geçince bu yüzdelik dilimler kaldırıldı. Ayrıca kamuda çalışan işçilerin 2 yıl Toplu İş Sözleşmesi’nden yararlanma hakları da ellerinden alındı.

Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş Sendikası da bu konuyu yargıya taşıdı.

Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy Ulusal Kanal’a konuştu. Toy, mahkemenin hem yüzdelik dilim hem de toplu sözleşme zammının işçiye verilmesine hükmettiğini bildirdi.

Hakan Toy kararın kendi iş kollarında 30 bin işçiyi ilgilendirdiğini, ancak mağdur olanlara da emsal olacağını ekledi.



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