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Tek Gıda İş Sendikası'nda örgütlü 14 emekçi işten çıkarıldı

Bursa'da Amerikalı Cargill fabrikasında işçi kıyımı yaşandı. Tek Gıda İş Sendikası'nda örgütlü 14 emekçi işten çıkarıldı.

Tek Gıda İş Sendikası'nda örgütlü 14 emekçi işten çıkarıldı

Onlar 2014 yılından beri sendikal mücadele veriyorlar... Haksızlıklara karşı, insanca yaşamak için örgütlenme kararı aldılar. Ancak Amerikalı Cargille şirketi 14 emekçiyi işten çıkardı.

Şirket gerekçe olarak şeker kotasını gösterdi. Ancak işçiler aynı görüşte değil.

Tek Gıda İş Sendikasında örgütlü işçiler, yapılan haksızlığa karşı eylem yaptı.

Uzun yıllar fabrikada çalışan, performansları nedeniyle ödüllendirilen işçiler, işe geri iade hakları için mücadele sözü verdi.

Sendika yöneticileri, işvereni uyardı.

Emekçileri Vatan Partisi ve CHP yöneticileri de yanlız bırakmadı.

Aralarında Vatan Partisi'nin de olduğu birçok dernek Cargill'in bulunduğu yere fabrika kurmaması için dava açmış ve kazanmıştı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #tek gıda iş sendikası #bursa
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