Tekirdağ'da Mazlum Ambalaj fabrikasında çalışan 100 işçi mağdur oldu. İşveren ortaklarıyla anlaşamayınca üretimi durdurdu. Tazminatlarını alamayan işçiler, "haklarımızı geri verin" diye, isyan etti.

Yıllardır çalıştıkları fabrikadan haklarını alamadılar. Tazminatları, kullanamadıkları izinleri içeride kaldı.İşçilerin isyanı bu kez Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden yükseldi. Mazlum Ambalaj fabrikasında 100 işçinin iş aktileri feshedildi, emekçiler mağdur oldu.Şirket Müdürü diğer ortaklarıyla anlaşmazlık yaşadı. İmza yetkisinin kendinden alındığını iddia etti. İşçilere kıdem ve ihbar tazminatlarının ödeneceği söylendi. Ancak ödenmedi.İşçiler bir yandan da yargı sürecini başlattı.İddiaya göre fabrikanın ortakları, farklı şirketlerde ticari faaliyetlerini sürdürüyor.Yıllardır fabrikaya emek veren işçiler haksızlığa uğradıklarını söylüyor.