banner982
F-35 ambargosundan sonra Türkiye'den yerli savaş uçağı adımı
F-35 ambargosundan sonra Türkiye'den yerli savaş uçağı adımı
KHK ile rütbesi sökülen polis, tarihi eser kaçırırken yakalandı
KHK ile rütbesi sökülen polis, tarihi eser kaçırırken yakalandı
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı

Tekirdağ'da İşçi eylemi

Tekirdağ'da Mazlum Ambalaj fabrikasında çalışan 100 işçi mağdur oldu. İşveren ortaklarıyla anlaşamayınca üretimi durdurdu. Tazminatlarını alamayan işçiler, "haklarımızı geri verin" diye, isyan etti.

Tekirdağ'da İşçi eylemi
Yıllardır çalıştıkları fabrikadan haklarını alamadılar. Tazminatları, kullanamadıkları izinleri içeride kaldı.

İşçilerin isyanı bu kez Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden yükseldi. Mazlum Ambalaj fabrikasında 100 işçinin iş aktileri feshedildi, emekçiler mağdur oldu.

Şirket Müdürü diğer ortaklarıyla anlaşmazlık yaşadı. İmza yetkisinin kendinden alındığını iddia etti. İşçilere kıdem ve ihbar tazminatlarının ödeneceği söylendi. Ancak ödenmedi.

İşçiler bir yandan da yargı sürecini başlattı.

İddiaya göre  fabrikanın ortakları, farklı şirketlerde ticari faaliyetlerini sürdürüyor.

Yıllardır fabrikaya emek veren işçiler haksızlığa uğradıklarını söylüyor.

ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.