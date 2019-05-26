Termikel, Elektromed ve Kanal A çalışanları ödenmeyen maaş, kıdem ve ihbar tazminatları için eylem yaptı. 2015 yılından beri alacaklarının verilmediğini belirten işçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Eyleme, Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı da destek verdi.

Termikel, Elektromed ve Kanal A çalışanları, 4 yıldır hak mücadelesi veriyor.



Termikel, Elektromed ve Kanal A kurumları eski Sincan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya'ya ait. Kaya'ya ait bu şirketlerde çalışan işçiler maaş ve işten ayrıldıktan sonra ödenmeyen kıdem ile ihbar tazminatlarının gasp edilmesini protesto etti.



Ankara Atatürk Kültür Merkezi önündeki eylemde açıklamayı işçiler adına eski Termikel İşçisi Aytekin Özcan okudu.



Özcan, 2015 yılından beri maaş almadan çalıştırıldıklarını ifade etti.



Mahkeme kararlarına rağmen işverenin kendilerine ödeme yapmadığını belirten Özcan, hak ettikleri alacaklarının kendilerine verilmesini istedi.



Açıklamanın ardından sırasıyla söz alan mağdur işçiler, işveren tarafından bu güne kadar oyalandıklarını belirtti.



İşçilerin hak arayışına Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı yöneticileri de katılarak destek oldu.





HABER: TANSEV KARA

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