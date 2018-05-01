TGB Genel Başkanı Cem Dikmen 1 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Dikmen, ' Türkiye’yi bu ülkenin emekçileriyle omuz omuza kuracağız' ifadelerini kullandı

Türkiye Gençlik Birliği(TGB), Genel Başkanı Cem Dikmen, 1 Mayıs işçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



İşçilerin ve gençliğin omuz omuza yürüttüğü mücadeleye dikkat çeken Dikmen, yaptığı açıklamada, " Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek mücadelesi! Yaşasın tam bağımsız Türkiye mücadelemiz!” dedi.



Dikmen'in açıklaması şöyle:



“Sıcak para diktasının yerini üretim ekonomisinin aldığı, terörün bertaraf edilip ülkemizin birliğinin sağlandığı, Cumhuriyet devrimlerinin hakim kılındığı bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye’yi bu ülkenin emekçileriyle omuz omuza kuracağız. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek mücadelesi! Yaşasın tam bağımsız Türkiye mücadelemiz"



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