Ankara’nın göbeğinde TOKİ inşaatında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları için eyleme başladı. Yaklaşık 800 işçiyi temsilen 15 işçinin başlattığı eylem, 8’inci gününe girdi. Alacakları için TOKİ’ye çağrı yapan işçiler, "Taşeron firmalar devletten para alıyor ancak işçinin parasını ödemiyor" dedi.

Ankara’nın Mamak İlçesi’ndeki TOKİ 2’inci Etap konut inşaatı şantiyesinde çalışan işçiler, 1 yıldır maaşlarını alamıyor.



Yaklaşık beş yıldır süren bin 312 konutluk TOKİ inşaatında 3 taşeron firma değişti.



Sürekli firma değiştiren inşaatta son taşeron firma 2016 yılı sonlarında konkordato ilan ederek işçilerin alacaklarını ödemedi.



Taşeron firmanın iflas kararının ardından alacakları için muhatap bulamayan TOKİ inşaat işçileri, eylem başlattı.



Yaklaşık 800 işçiyi temsilen 15 işçinin başlattığı eylem 8’inci gününe girdi



İşçiler adına Ulusal Kanal’a konuşan inşaat işçisi Erdal Durgaş, “Taşeron firmalar devletten para alıyor ancak işçinin parasını ödemiyor” dedi.



Alacakları için TOKİ’ye çağrı yapan Durgaş, “İnşaat işçileri çok mağdur, borç batağındayız” diye konuştu.



HABER: TANSEV KARA

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