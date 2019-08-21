İşçiye ve memura yapılan zamlar daha masadan kalkmadan eriyip gidiyor. Toplu iş sözleşmeleri artık ne memuru ne de işçiyi tatmin ediyor.
Vatan Partisi İşçi-Sendika Bürosu toplu iş sözleşmelerine yönelik çıkış yolunu 7 maddeyle açıkladı.
Vatan Partisi İşçi- Sendika Bürosu Başkan Yardımcısı Mehmet Akkaya, ekonomik krizin derinleştiği dönemde sendikalara daha fazla görev düştüğünü söyledi.
Akkaya, krize karşı Atatürk'ün halkçı ve devletçi politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Akkaya, Vatan Partisi'nin "Üretim Devrimi Programı'nı da hatırlattı.
ulusal.com.tr
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