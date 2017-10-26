Türkiye Taşkömürü Kurumunun satışına onay veren yasa tasarısına tepkiler büyüyor. Eylem kararı alan Genel Maden İş Sendikası, Zonguldak’ta üretim bölgelerinde maden işçilerini ziyaretlere başladı. Özelleştirmelere, Meclis’ten de tepkiler geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun özelleştirilmesine karşı tepkiler büyüyor.



Özelleştirmeler, Plan ve Bütçe komisyonundan geçen torba yasa tasarısının 58’inci maddesi içinde yer alıyor.



Türkiye Taşkömürleri Kurumu’nda örgütlü Genel Maden İşçileri Sendikası, gelişmeler üzerine Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nu olağanüstü olarak topladı ve eylem kararı aldı.



Sendika yöneticileri, bu doğrultuda üretim bölgelerini ziyaret ederek maden işçilerini süreç ile ilgili bilgilendirmeye başladı.



Sendikanın Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Taşkömürleri Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde maden işçileriyle bir araya geldi.



Maden ocağında işçilere seslenen Demirci, yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.



Taşkömüründeki özelleştirmelere Meclis’ten de tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan Ulusal Kanal canlı yayınında tepkisini gösterdi.





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