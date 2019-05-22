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TÜPRAŞ’ta 6 ay süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından olan TÜPRAŞ’ta 6 ay süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. İşverenle 11 oturum gerçekleştiren TÜPRAŞ’ta emekçiler; Sözleşme süresi, mazeret izinleri, vardiya düzeni gibi kazanılmış haklarını alana kadar mücadele edeceklerini ilan etti.

TÜPRAŞ’ta 6 ay süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı

Ham petrol işleme kapasitesi 1 yılda yaklaşık 28 milyon ton olarak belirtilen TÜPRAŞ, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından.

TÜPRAŞ’ın üretim yaptığı 4 rafineri olan İzmir, İzmit, Kırıkkale ve Batman’ da işçiler mutsuz. 6 aydır süren toplu iş sözleşmesi hala sonuçlanamadı.

Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay uyuşmazlığın nedenlerini Ulusal Kanal’a anlattı.

Oktay, ücret konusunu gündeme alamadıklarını söyledi. Çözüm için işvereni masaya davet etti.

TÜPRAŞ’ta yapılacak bir eylemin Türkiye ekonomisine etkisinin büyük olacağına dikkat çeken emekçiler uyardı. 

Arabulucunun uyuşmazlık raporu taraflara ulaştı. 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar işveren ve sendika masada anlaşamazsa devreye yüksek hakem heyeti girecek.


HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #tüpraş
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