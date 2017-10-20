Turizmin başkenti Antalya'da sezon kapandı, turizm emekçileri işsiz kaldı. Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu işçilerin sorunlarını anlattı. Turizmin çeşitlerinin artırılmasını istedi.

Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan turizm işçileri için cehennem ayları. Çünkü bu 5 ay içinde ya iş yapamıyorlar ya da çalıştıkları kurumlardan çıkarılıyorlar.



Antalya'da 500 bin turizm işçisi sezonun kapanmasıyla işsiz kaldı.



Yaz sezonunun Nisan ayında başlayacağı sektörde, çalışanlar 5 ay boyunca işsizlikle mücadele edecek.



Bazı işçiler, uzun vadeli bir işte çalışmak için kentten ayrıldı.



Lise ya da üniversitelerde turizm bölümünde okuyan öğrenciler de alternatif sektörlere yönelmiş durumda.



Bazı büyük oteller ise personel bulmakta zorluk çekiyor. Oteller çözümü ithal işçi getirmekte buluyor.



Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, turizm çalışanlarının sorunlarını anlattı.



Yahyaoğlu, turizmin 12 aya yayılmasını istiyor.







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