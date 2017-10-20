CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

 Turizm emekçileri işsiz kaldı

Turizmin başkenti Antalya'da sezon kapandı, turizm emekçileri işsiz kaldı. Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu işçilerin sorunlarını anlattı. Turizmin çeşitlerinin artırılmasını istedi.

 Turizm emekçileri işsiz kaldı

Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan turizm işçileri için cehennem ayları. Çünkü bu 5 ay içinde ya iş yapamıyorlar ya da çalıştıkları kurumlardan çıkarılıyorlar.

Antalya'da 500 bin turizm işçisi sezonun kapanmasıyla işsiz kaldı.

Yaz sezonunun Nisan ayında başlayacağı sektörde, çalışanlar 5 ay boyunca işsizlikle mücadele edecek.

Bazı işçiler, uzun vadeli bir işte çalışmak için kentten ayrıldı.

Lise ya da üniversitelerde turizm bölümünde okuyan öğrenciler de alternatif sektörlere yönelmiş durumda.

Bazı büyük oteller ise personel bulmakta zorluk çekiyor. Oteller çözümü ithal işçi getirmekte buluyor.

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu,  turizm çalışanlarının sorunlarını anlattı.

Yahyaoğlu, turizmin 12 aya yayılmasını istiyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Aile Bakanı Kaya, uçakta rahatsızlanan ünlü oyuncu Seren Fosforoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı
Sonraki Haber
Bakırçay'da kirlilik alarm düzeyinde
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.