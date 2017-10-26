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Türk Eğitim Sen, performans sistemine karşı eylem kararı aldı

Türk Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler için uygulayacağı performans sistemine karşı eylem kararı aldı. Sendika Başkanı İsmail Koncuk, hükümete "Eğitimde kaos yaratacak bu uygulamadan vazgeçme” çağrısı yaptı.

Türk Eğitim Sen, performans sistemine karşı eylem kararı aldı

Türk Eğitim Sen, performans sistemine karşı eylem kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için 12 ilde performans değerlendirmesi için pilot uygulama yapılacağını açıkladı.

Daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılacak olan performans sisteminde, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler değerlendirme yapacak.

Uygulamaya tepki ise Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Eğitim Sen’den geldi.

Sendika, öğretmene performans sistemine karşı eylem kararı aldı.

Türk Eğitim Sen üyeleri 2017-2018 eğitim öğretim yılı süresince öğretmenler için değerlendirme yapmama kararı aldı.

Öğretmene performans sistemini Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk değerlendirdi. 

Uygulamanın Türk milli eğitimine zarar vereceğini belirten Koncuk, hükümete seslendi.


 
Haber: Tansev Kara
ulusal.com.tr

Etiketler; #türk eğitim sen #milli eğitim bakanlığı
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