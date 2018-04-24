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Türk-İş 1 Mayıs'ı Hatay’da kutlama kararı aldı

Vatan savaşı verdiğimiz koşullarda Türk-İş bu yıl İşçi Bayramını Hatay’da kutlama kararı aldı. Mehmetçik'e destek için alınan bu karara Hatay Vatan Partisi İl Başkanlığı da destek verdi.

Türk-İş 1 Mayıs'ı Hatay’da kutlama kararı aldı
Mehmetçik vatan savaşında, Türkiye’nin vatanseverleri ve emekçileri de onun yanı başında…

1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kaldı. Teröre karşı topyekûn mücadele verdiğimiz bu günlerde Türk-İş anlamlı bir kutlama kararı aldı. Emekçiler, Mehmetçikle omuz omuza, Hatay’da işçi bayramını kutlayacak. Bu anlamlı tavır Vatan Partisi’nden destek buldu.

Hatay İl Başkanı Yunus Özgür Yıldırım, İşçi Bayramını Türk-İş’le birlikte kutlayacaklarını açıkladı. Yurttaşlara da çağrı yaptı.

Özelleştirmelere dikkat çeken Yıldırım, çözümün üretim ekonomisinde olduğunu vurguladı.


ulusal.com.tr
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