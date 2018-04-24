Vatan savaşı verdiğimiz koşullarda Türk-İş bu yıl İşçi Bayramını Hatay’da kutlama kararı aldı. Mehmetçik'e destek için alınan bu karara Hatay Vatan Partisi İl Başkanlığı da destek verdi.





1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kaldı. Teröre karşı topyekûn mücadele verdiğimiz bu günlerde Türk-İş anlamlı bir kutlama kararı aldı. Emekçiler, Mehmetçikle omuz omuza, Hatay’da işçi bayramını kutlayacak. Bu anlamlı tavır Vatan Partisi’nden destek buldu.



Hatay İl Başkanı Yunus Özgür Yıldırım, İşçi Bayramını Türk-İş’le birlikte kutlayacaklarını açıkladı. Yurttaşlara da çağrı yaptı.



Özelleştirmelere dikkat çeken Yıldırım, çözümün üretim ekonomisinde olduğunu vurguladı.





ulusal.com.tr Mehmetçik vatan savaşında, Türkiye’nin vatanseverleri ve emekçileri de onun yanı başında…1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kaldı. Teröre karşı topyekûn mücadele verdiğimiz bu günlerde Türk-İş anlamlı bir kutlama kararı aldı. Emekçiler, Mehmetçikle omuz omuza, Hatay’da işçi bayramını kutlayacak. Bu anlamlı tavır Vatan Partisi’nden destek buldu.Hatay İl Başkanı Yunus Özgür Yıldırım, İşçi Bayramını Türk-İş’le birlikte kutlayacaklarını açıkladı. Yurttaşlara da çağrı yaptı.Özelleştirmelere dikkat çeken Yıldırım, çözümün üretim ekonomisinde olduğunu vurguladı.