Mehmetçik vatan savaşında, Türkiye’nin vatanseverleri ve emekçileri de onun yanı başında…
1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kaldı. Teröre karşı topyekûn mücadele verdiğimiz bu günlerde Türk-İş anlamlı bir kutlama kararı aldı. Emekçiler, Mehmetçikle omuz omuza, Hatay’da işçi bayramını kutlayacak. Bu anlamlı tavır Vatan Partisi’nden destek buldu.
Hatay İl Başkanı Yunus Özgür Yıldırım, İşçi Bayramını Türk-İş’le birlikte kutlayacaklarını açıkladı. Yurttaşlara da çağrı yaptı.
Özelleştirmelere dikkat çeken Yıldırım, çözümün üretim ekonomisinde olduğunu vurguladı.
ulusal.com.tr
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