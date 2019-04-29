Emekçiler İşçi Bayramında alanlara iniyor. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş 1 Mayıs'ta Kocaeli'de olacak. Kıdem tazminatına karşı mücadelenin yükseltileceği 1 Mayıs alanında Vatan Partisi de emekçilerle omuz omuza olacak.

Türk İş Kocaeli'de kırmızı çizgisini gündeme getirecek. Vatan Partisi, emekçilerle omuz omuza olacak.



Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş 1 Mayıs'ı Kocaeli'deki eski adı Perşembe Pazarı olan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kutlayacak.



1 Mayıs'ın önemi "kıdem" tartışmaları sürerken daha da arttı. Hükümet işçinin güvencesi olan kıdem tazminatını Bireysel Emeklilik Sistemi ile birleştirerek fona devretmek istiyor. İşçiler ise kıdem tazminatına dokunulmasını kırmızı çizgi olarak görüyor.



Türk-İş ve konfederasyona bağlı sendikalar da alanlarda "Kıdeme dokunma" diyecek.

Bu kapsamda Kocaeli'de mücadele çağrısı yapılacak. Sendika başkanları mesajlarını Ulusal Kanal üzerinden verdi.



Saat 10'da başlayacak kutlamalara Vatan Partisi de İstanbul, Ankara, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'dan kaldıracağı otobüslerle destek verecek. İstanbul'un Avcılar, Bahçelievler, Kadıköy, Mecidiyeköy, Ümraniye, Üsküdar, Pendik ve Maltepe ilçelerinden otobüs kaldırılacak.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen de yurttaşları Kocaeli'ne davet etti.





ulusal.com.tr