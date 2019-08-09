Kamudaki işçilerin zam taleplerinde anlaşma sağlanamadı, Türk-İş eylem kararı aldı... Kamu emekçileri 15 Ağustos’ta iş yerlerinde eylemlere başlayacak. 19 Ağustos günü ise Başkent’te büyük bir yürüyüş yapılacak.

Önce oturma eylemleri ve basın açıklamaları yapılacak. Ardından öğlen yemeklerinde protestolar gerçekleşecek. Kamu işçileri, üretimden gelen gücünü göstermeye hazırlanıyor.



200 bin kamu işçisinin Toplu İş Sözleşmesi sürecinde hükümet ve Türk-İş arasında

anlaşma sağlanamadı.



Bayramdan önce görüşmelerin tamamlanmadı. Türk-İş dün Kamu Koordinasyon Kurulu’nu topladı. Toplantıda yol haritası belirlendi.



Türk-İş önderliğinde kamu işçileri hareket geçiyor. İlk eylem günü ise 15 Ağustos. Kamu emekçileri 15 Ağustos’ta işyerlerinde basın açıklamaları yapacak, 1 saat oturma eylemi gerçekleştirecek.



Türk-İş tarafından yapılan yazılı açıklamada işçilerin 16 Ağustos’ta ise işyerlerinde öğle yemeği yemeyerek tepkilerini dile getireceği belirildi.



Kamu emekçileri 19 Ağustos günü ise Başkent’te büyük bir yürüyüşe hazırlanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sendika başkanları ve işçiler saat 10’da Güvenpark’a yürüyecek. Ardından basın açıklaması yapacak.



Öte yandan Türk-İş’e bağlı sendikaların grev takvimi de işlemeye devam ediyor. Darphane işçileri ve madenciler grev ilanlarını iş yerlerine asmıştı. Yasal sürecini tamamlayan sendikalardan da grev kararları gelmeye başlayacak.



Hükümet dün kamuda işçisi bulunan Hak-İş yöneticileriyle de görüştü. Hak-İş’li yöneticilere ilk altı ay için yüzde 7 ikinci altı ay için yüzde 4 teklif sundu. Konfederasyon başkanı Mahmut Arslan herhangi bir uzlaşı olmadığını belirtti.





ulusal.com.tr





