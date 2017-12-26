Türk-İş Genel Bakanı Ergün Atalay, 50 bin taşeron işçisinin kadro kapsamı dışında tutulmasının, sürece gölge düşürdüğünü söyledi. Bu işçilerin kadroya alınması için mücadele yürüteceklerini belirten Atalay, Başbakan Binali Yıldırım ile önceki gün yaptıkları görüşmenin de ayrıntısını açıkladı... Düzenlemeye taşeron işçileri de tepki gösterdi.

OHAL kararnamesiyle gündeme gelen taşeron işçilere kadro konusunun ayrıntılarına ilişkin tartışmalar sürüyor.



Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından Türk-İş, Devlet Demir Yolları, PTT, madenler ve kamu iktisadi teşekkülleri gibi kurumlardaki işçilere kadro verilmemesine tepkili.



Kadro kapsamı dışında bırakılan kurumlarda örgütlü olan Türk-İş alarma geçti. Pazar ve Salı günü üst üste Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Pazartesi günü de Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşmenin ayrıntılarını açıklayan Atalay, Yıldırım'a 50 bin işçinin kadroya alınması talebinde bulunduklarını söyledi.



Düzenlemeye ilişkin bir açıklama da Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi. Arslan, taşeron konusun kapandığını iddia etti.



Ulusal Kanal'a konuşan Ankara Taşeron İşçileri Derneği'nin Kurucu Başkanı Yücel Aydın da işçilerin birçok hak kaybı ile karşı karşıya kaldığını söyledi.



Konu ana muhalefet partisinin de gündemindeydi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, düzenlemenin eksik olduğunu, işçilerin tamamına kadro verilmesi gerektiğini söyledi.



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