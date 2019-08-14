Anlaşmayla sonuçlanan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde tv kanallarının mikrofonlarının açık olduğunu unutan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın sözleri ülke gündemine oturdu. Atalay "Uzasa işi karıştıracağız, en azından kapattım böyle" sözlerine açıklık getirdi. Türk-İş başkanı "Taşeron işçi sorunlarını konuşamayacağımız için olayı kapatalım demek istedim" dedi.

Kamu işçilerinin zam oranları belli oldu, ancak tartışmalar hâlâ sürüyor. Tartışmanın hedefinde ise Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay var. Atalay eleştirilere yanıt verdi.



Belirlenen zam oranları için imza atılırken Ergün Atalay’ın mikrofonu açık kaldı.



Çalışma Bakanına söylediği bu sözlerin ardından Atalay "sarı sendikacılıkla" suçlandı. Eleştirilere yanıt ise gecikmedi. Atalay, söylediği sözlerin kamu işçisinin zam oranlarıyla ilgili değil, taşeron işçilerle ilgili olduğunu ifade etti.



Atalay kendisine yönelik “sarı sendikacı” eleştirilerine de tepki gösterdi.

"Ben inandığım işi yaparım. Doğru bildiğim yaparım. Ben işçinin başını aşağıya düşerek hiçbir şey yapmadım. Yapmadan da buradan giderim. Kamuoyunda bizi tanımayanlar haksızlık, yanlış yapıyorlar."



Öte yandan Atalay kamu işçilerinin zam oranlarında taleplerin altında bir rakama imza atıldığına ilişkin eleştirileri de değerlendirdi.

"Sendikaların tamamı “başkan biz iş yerlerimize sorduk, greve çıktık bedeli ödedik. 8’i bulduğumuz zaman biz bu işçiyi greve götürmeyelim. Ben işçi dediğini yaptım."





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