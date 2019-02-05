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Türk-İş, Mobbing ile Mücadele Sempozyumu düzenledi

Türk-İş, Mobbing ile Mücadele Sempozyumu düzenledi. “İş yeri kanseri” olarak tanımlanan iş yerinde psikolojik tacize karşı “müstakil mobing kanunu” çıkarılması çağrısı yapıldı.

Türk-İş, Mobbing ile Mücadele Sempozyumu düzenledi

Her gün binle çalışan işyerinde, işveren hatta bazen mesai arkadaşlarımız tarafından “mobbinge” yani iş yerinde "psikolojik tacize” uğruyor... 

4-10 Şubat Mobbing ile Mücadele Haftası... Mobbinge uğrayanların susmaması, yasal boşlukların doldurulmasına dikkat çekmek için bu haftada etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ankara’da önemli bir eğitim sempozyumu düzenledi.

Daha çok işverenin çalışanını istifaya zorlayarak ihbar ve kıdem tazminatı, fazla mesai ödememek, izin kullanımını zorlaştırmak için başvurduğu bir olgu mobbing. Farkedilmesi ve önlenememesi halinde çalışanı intihara ya da cinayete kadar götürebilen tehlikeli bir süreç.

Bu yüzden Mobbing ile Mücadele Derneği’ne göre iş yerinde psikolojik şiddet “suç” teşkil ediyor. 

Peki mobbinge maruz kalan çalışan ne yapmalı? Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Meclis, Çimer, Alo 170, Kamu Görevlileri Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na son olarak da AYM’ye başvuru yapılabiliyor.

Anayasa Mahkemesi  Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım da mobbingin kendileri için yeni bir alan olduğunu belirtti, sürecin hukuki olarak nasıl işlediğini anlattı.


HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN
KAMERA: SABRİ KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk-İ
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