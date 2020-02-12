Türk Metal'den Gür Metal'e: Hukuk tanımaz tutuma son verin

Türk Metal-Sen, İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren Gür Metal'de yürüttüğü örgütlenme sürecinde çoğunluğu sağlayarak Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yetki tespiti aldı. Gür Metal işvereni, Bakanlığın yetki tespitine itiraz etti.

Türk Metal Sendikası, konuya ilişkin, örgütlü olduğu işyerlerindeki işyeri temsilcileri ve Gür Metal'de çalışırken örgütlenme sürecinde işten çıkarılan işçilerin de katıldığı bir basın açıklaması düzenledi. Farbika önündeki eylemde açıklama yapan Türk Metal-Sen Gebze 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Teke, işverenin bu hukuk tanımaz davranışlarına son vermesini, çalışma barışının sağlanması için yetki tespitine yaptığı itirazı en kısa sürede geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Mesai saatinde olan Gür Metal işçileri de çay ve yemek molalarında fabrika önünde eylem yapan arkadaşlarına katılarak “Gür Metal işçisi yalnız değildir”, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganlarını attı.



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