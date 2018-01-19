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Türk Metal'den tabutlu eylem

Şubat ayında greve çıkmaya hazırlanan Türk Metal Sendikası üyesi binlerce işçi, İstanbul ve Denizli'de tabutlu eylem yaptı. Patron Sendikası MESS'e tepki gösteren emekçiler, dayatmalara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Türk Metal'den tabutlu eylem

Alanlara çıktılar, tabut gösterdiler. "Üreten emekçiler hakkını alamadığı için öldü" dediler. 

Metal iş kolunda grev kararı alan  Türk İş'e bağlı Türk-Metal Sen üyeleri,  Patron Sendikası MESS'in dayatmalarına karşı yine alanlardaydı. 

İstanbul Pendik ve Denizli'de açıklama yapan emekçiler, ilginç bir eyleme imza attı. 

Pendik Meydanı'nda buluşan binlerce emekçi, ortak açıklama yaptı. 

Kürsüden tabutu gösteren işçiler, "metal işçisi çalışmaktan değil açlıktan ölüyor" dediler. 

Sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan emekçiler, hak mücadelesi için meydanlarda olacaklarını söyledi. 

Türk Metal Sen üyeleri Denizli de eylemdeydi. 

Tabut ile birlikte yürüyüş yapan emekçiler, çalıştıklarının karşılığını alamadıklarını belirtti. 

Denizlili emekçiler de MESS'in dayatmasına karşı sonuna kadar mücadele vurguladı. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Metal #tabutlu eylem
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