210 bine varan üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan Türk-Metal Sendikası'nın Manisa 1 Nolu Şubesi olağan genel kurulunu yaptı... Mevcut yönetim güven tazeledi. Genel kurulda konuşan Türk-Metal Sendakisa Genel Başkanı Pevrul Kavlak, hükümeti emekçinin kırmızı çizgisi olan "Kıdem tazminatı" konusunda uyardı.

Türk-Metal 1 Nolu Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu Manisa'da yapıldı.



Genel kurul delegelerine hitap eden Genel Başkan Pevrul Kavlak, divan başkanı olarak seçildi.



Açılış konuşmasını Türk Metal 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Dereli yaptı.



Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ta konuştu. Kavlaki "Bizim tek derdimiz ürettiğimizden, kazandırdığımızdan hakça pay almaktır." dedi.



Kavlak, kıdem tazminatının işçilerin kırmızı çizgisi olduğunu hatırlatark hükümeti uyardı.



Genel kurula, Manisa Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, TÜRK-İŞ 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztür, Whirpool Fabrika Direktörü İlyas Kil, Whirpool Çamaşır Üretim Müdürü Murat Altuntaş, Sanpan Genel Müdürü Orçun Özelmas, Sarten İK ve İdari İşler Müdürü Ersin Gümüş, Oerlikon IK Müdürü Hediye Sadıkoğlu, MESS İzmir Bölge Temsilciliği Hukuk Müşaviri Uygar Bostancı katıldı.



Tek aday listesinin olduğu genel kurulda, Şube Başkanlığına Ercan Dereli, Şube Sekreterliğine Köksal Gündoğdu, Şube Mali Sekreterliğine Soner Arcan, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğine Ümit Akyolu ve Şube Eğitim Sekreterliğine Esat Hato seçildi.



ulusal.com.tr