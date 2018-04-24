Baskın seçimin tartışıldığı günlerde emekçiler 1 Mayıs'a hazırlanıyor. Bu yıl yine özelleştirme, taşeronlaşma ve kıdem tazminatı konuları öne çıkacak. Sendika başkanları İzmir'deki hazırlıkları Ulusal Kanal'a anlattı.

Özelleştirme, taşeronlaşma ve kıdem tazminatı ... Türkiye 1 Mayıs'a yine bu kritik başlıklarla gidiyor. Emekçiler 1 Mayıs'a hazırlanıyor.1 Mayıs'ın diğer önemli gündemi de vatan savunması. Türk-İş bu yıl Mehmetçik'e destek vermek için 1 Mayıs'ı Afrin harekatının komuta merkezi olan Hatay'da kutlayacak.İzmir'de de 1 Mayıs alanı Gündoğdu Meydanı olacak. Sendikacılar Ulusal Kanal aracılığı ile hem işçilere hem de İzmirlilere seslendi.Tek Gıda İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Latif Gökçağ, kıdem tazminatının fona devrini engelleyeceklerini vurguladı.Türkiye Yol-İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Coşkun İz, 1 Mayıs'ta gündemin kadro mağduriyeti olduğunu söyledi.Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Gani Gündoğdu, İzmirlilere seslendi, "pikniğe değil Gündoğdu'ya gelin" dedi.Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Dönem Sözcüsü Süleyman Yıldırım da İzmirlileri, Türk bayraklarıyla saat 13.00'te Gündoğdu Meydanı'nda buluşmaya davet etti.