Özelleştirme, taşeronlaşma ve kıdem tazminatı ... Türkiye 1 Mayıs'a yine bu kritik başlıklarla gidiyor. Emekçiler 1 Mayıs'a hazırlanıyor.
1 Mayıs'ın diğer önemli gündemi de vatan savunması. Türk-İş bu yıl Mehmetçik'e destek vermek için 1 Mayıs'ı Afrin harekatının komuta merkezi olan Hatay'da kutlayacak.
İzmir'de de 1 Mayıs alanı Gündoğdu Meydanı olacak. Sendikacılar Ulusal Kanal aracılığı ile hem işçilere hem de İzmirlilere seslendi.
Tek Gıda İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Latif Gökçağ, kıdem tazminatının fona devrini engelleyeceklerini vurguladı.
Türkiye Yol-İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Coşkun İz, 1 Mayıs'ta gündemin kadro mağduriyeti olduğunu söyledi.
Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Gani Gündoğdu, İzmirlilere seslendi, "pikniğe değil Gündoğdu'ya gelin" dedi.
Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Dönem Sözcüsü Süleyman Yıldırım da İzmirlileri, Türk bayraklarıyla saat 13.00'te Gündoğdu Meydanı'nda buluşmaya davet etti.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.