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Türkiye 1 Mayıs'a yine bu kritik başlıklarla gidiyor

Baskın seçimin tartışıldığı günlerde emekçiler 1 Mayıs'a hazırlanıyor. Bu yıl yine özelleştirme, taşeronlaşma ve kıdem tazminatı konuları öne çıkacak. Sendika başkanları İzmir'deki hazırlıkları Ulusal Kanal'a anlattı.

Türkiye 1 Mayıs'a yine bu kritik başlıklarla gidiyor
Özelleştirme, taşeronlaşma ve kıdem tazminatı ... Türkiye 1 Mayıs'a yine bu kritik başlıklarla gidiyor. Emekçiler 1 Mayıs'a hazırlanıyor.

1 Mayıs'ın diğer önemli gündemi de vatan savunması. Türk-İş bu yıl Mehmetçik'e destek vermek için 1 Mayıs'ı Afrin harekatının komuta merkezi olan Hatay'da kutlayacak.

İzmir'de de 1 Mayıs alanı Gündoğdu Meydanı olacak. Sendikacılar Ulusal Kanal aracılığı ile hem işçilere hem de İzmirlilere seslendi.

Tek Gıda İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Latif Gökçağ, kıdem tazminatının fona devrini engelleyeceklerini vurguladı.

Türkiye Yol-İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Coşkun İz, 1 Mayıs'ta gündemin kadro mağduriyeti olduğunu söyledi.

Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Gani Gündoğdu, İzmirlilere seslendi, "pikniğe değil Gündoğdu'ya gelin" dedi.

Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Dönem Sözcüsü Süleyman Yıldırım da  İzmirlileri, Türk bayraklarıyla saat 13.00'te Gündoğdu Meydanı'nda buluşmaya davet etti.


ulusal.com.tr
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