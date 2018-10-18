İstanbul'daki 3. havalimanı inşaatında kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle eylem yaptıkları için tutuklanan 33 işçiden 6'sının tahliye edildiği bildirildi.

Çalışma koşullarının düzeltilmesi için 'Köle değiliz' diyerek eylem yaptıkları için tutuklanan 3. havalimanı işçilerinden 6'sı Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye edildi.



İnşaat-İş Sendikası'nın Twitter'dan duyurduğu açıklamada, "Kesin olarak 6 arkadaşımızın serbest bırakıldığını teyit ettik. Adli kontrol ile bırakılan bu arkadaşlarımızın isimleri: Bilal Topçu, Birkan Topçu, Hasan Çetin, Mehmet Celal Demir, Musa Karakuş ve Selami Sarıbuğa" denildi.



3. havalimanı inşaatında çalışan işçiler, kötü çalışma koşulları ve iş güvenliği sebebiyle 14 Eylül'de eyleme başlamıştı. 15 Eylül'de işçilerin kaldığı yatakhanelere sabaha karşı baskın yapan jandarma yüzlerce işçiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan işçilerden 33'ü tutuklanmıştı.



İnşaat-İş Sendikası konuyla ilgili şu paylaşımlarda bulundu



Tutuklanan işçi arkadaşlarımızdan Selami Sarıboğa'nın ve Birkan ve Bilal Topçu kardeşlerin serbest bırakıldığı bilgisini aldık. Arkadaşlarımıza aramıza hoşgeldiniz diyor, tutuklu tüm işçilerin ve sendika yöneticilerinin de serbest bırakılmasını talep ediyoruz! #KöleDeğiliz

Toplam sekiz işçi arkadaşımızın serbest bırakıldığını öğrendik. Serbest bırakılan isimlerden biri de Mehmet Celal Demir. Tüm sendikacı ve işçi arkadaşlarımızı serbest bırakın! #KöleDeğiliz #TutukluİşçilerSerbestBırakılsın

Düzeltme: Kesin olarak 6 arkadaşımızın serbest bırakıldığını teyit ettik. Adli kontrol ile bırakılan bu arkadaşlarımızın isimleri: Bilal Topçu, Birkan Topçu, Hasan Çetin, Mehmet Celal Demir, Musa Karakuş ve Selami Sarıbuğa. #KöleDeğiliz #TutuklananİşçilerSerbestBırakılsın