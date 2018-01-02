Emekçilerin sesi Ulusal Kanal, 7 Ocak'ta Taşeron İşçiliği Büyük Kurultayı'nı topluyor. İstanbul'daki Petrol-İş Genel Merkezi'nde saat 12'de başlayacak kurultayda; Madenden, belediye, basından sağlık sektörüne, bütün iş kollarının temsilcileri taşeron işçilerinin sorunlarını masaya yatıracak, çözüm yollarını tartışacak

Binlerce taşeron işçisi bir araya gelecek, sorunları masaya yatıracak, çözüm yollarını tartışacak.



Petrol-İş Genel Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak Kurultay saat 12'de başlayacak.



Kurultayın açılış konuşmasını, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar ile Aydınlık yazarı Mehmet Akkaya yapacak. Kurultayın diğer konuşmacılar ise şöyle:



KURULTAY KONUŞMACILARI



Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan Öztürk, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Basın-İş Genel Başkanı Savaş Nigar, Tezkoop-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, Türkiye Maden-İş TİS ve Mevzuat Sekreteri Hasan Hüseyin Gürbüz, Türkiye Maden-İş Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen, Türk-İş İstanbul 1'inci Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Koop-İş İstanbul Şube Başkanı Aziz Hacısalihoğlu, Denizciler Sendikası Genel Başkan Danışmanı Emre Kerin Yıldız.



Kurultayın ikinci oturumunda Avukat Binnur Yokuş ile işçiler konuşacak. 3 oturumda ise Marmara İşçi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Erdal Demirkan konuk olacak.



Gün boyu yapılacak tartışmaların ardından kurultayın sonuç bildirgesi okunup oylanacak.



OHAL kararnamesiyle yapılan kadro düzenlemesine tepki gösteren işçiler, kurultaya katılım çağrısı yaptı.



Bu arada kararnameyle getirilen düzenlemeye göre işçilerin 2 Ocak itibariyle kadro müracaat süreci başladı. 11 Ocak tarihine kadar yapılacak başvuruların ardından tespit komisyonu 12 Ocak ila 20 Şubat arasında sınava alınacak kişileri açıklayacak. Sınavlar ise 3 - 22 Mart tarihleri arasında olacak. Sınavda başarılı olan işçiler 2 Nisan'da topluca kadroya alınacak.



HABER: GÜRKAN DEMİR - KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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