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Uluslararası Çalışma Örgütü 'İşin geleceği' gündemiyle toplanacak

Uluslararası Çalışma Örgütü “İşin geleceği” gündemiyle toplanacak. 100’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ayrı bir öneme sahip olan toplantıda, çalışma hayatında yaşanan ihlaller görüşülecek. Toplantıya Türk-İş ve TİSK de katılacak

Uluslararası Çalışma Örgütü 'İşin geleceği' gündemiyle toplanacak

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun bu yıl 108’incisini düzenlediği Uluslararası Çalışma Konferansı’nda gündem “İşin geleceği” olacak.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hükümeti ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk temsil edecek.

Konferansa, Türkiye'den işçiler adına Türk-İş ve işverenler adına ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK yetkilileri katılacak.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 10-21 Haziran'da yapılacak konferansa, ILO’ya üye 187 ülkeden 5 bin 700'den fazla işçi, işveren ve hükümet delegesi katılacak.

Konferansta, çalışma hayatıyla ilgili uluslararası sözleşmeleri onaylayan ülkelerdeki çalışma hayatına ilişkin ihlaller görüşülecek.

Konferans kapsamında, 100’cü Yıl Belgesi Hazırlık, Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacize İlişkin Standart Belirleme, Finans ve Standartların Uygulanması Komiteleri oluşturulacak.

ILO’nun 100’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ayrı bir öneme sahip konferansa, dünyanın dört bir yanından çok sayıda devlet başkanının da katılması bekleniyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ILO
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