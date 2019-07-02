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Uzel Fabrikası'nın satışı yargıda

Türkiye'nin traktör üretimine yön veren Uzel Fabrikası, açık arttırmada değerini altında fiyatla satıldı. Hakları kadar fabrikayı da sahiplenen yaklaşık bin 500 işçinin satışa karşı açtıkları dava ise ertelendi. 11 yıldır tazminatlarını alamayan emekçiler, evleri gibi gördükleri fabrikanın yok pahasına satılmasını engellemek için mücadele etmekte kararlı.

Uzel Fabrikası'nın satışı yargıda

Uzel işçileri, 11 yıl önce fabrika kapanmasın diye uğraştı şimdide satılmasın diye uğraşıyorlar. 

150 yıllık tesis, 82 yıllık Uzel traktör fabrikası 15 Mayıs'ta açık arttırmayla Vera Varlık'a satıldı. 93 dönümlük arazinin değeri 223 milyon 700 bin olarak belirlendi.

Ancak satış bedeli, yıllarca hakkını almak için bekleyen emekçilerin aleyhineydi.

Yaklaşık bin 500 işçi, ihale günü satışa itiraz edip dava açtı. 

Davanın ilk duruşması İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yapıldı. Önce hakimi gelmediği için saati ertendi duruşma. Daha sonra ise 5 Eylül'e bırakıldı. 

Davacı emekçiler duruşma saatinden önce Adliye önündeydi. Sabırla beklediler. Mahkemenin ertleme kararına karşı yine mücadele sözü verdiler. 


HABER: DİLEK DOĞAN
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #uzel
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