İşlerinden oldukları gibi 11 yıldır birken tazminatlarını da alamıyorlar.
Türkiye'nin en büyük sanayi tesilerinden biri olan Uzel Traktör Fabrikası üretimini 11 yıl önce durdurdu.
İflas kararı sonrası fabrika hala satılamadı.Satılmadığı gibi 2 bin işçinin tazminat hakkı da verilmedi.
Yetkililere sesini duyurmak isteyen işçiler, her Pazar İstanbul Bayrampaşa'da bulunan fabrika önünde eylem yapıyor.
Tek istekleri mağduriyetlerini biran önce giderecek tazminatlarını almak.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.