Üretimi durdu 2 bin işçi işsiz kaldı. Üstelik, Uzel Traktör Fabrikası çalışanları 11 senedir tazminatlarını da alamıyor. Haklarını almak isteyen 2 bin işçi, her Pazar İstanbul'da bulunan fabrika önünde seslerini duyurmak için eylem yapıyor.





Türkiye'nin en büyük sanayi tesilerinden biri olan Uzel Traktör Fabrikası üretimini 11 yıl önce durdurdu.



İflas kararı sonrası fabrika hala satılamadı.Satılmadığı gibi 2 bin işçinin tazminat hakkı da verilmedi.



Yetkililere sesini duyurmak isteyen işçiler, her Pazar İstanbul Bayrampaşa'da bulunan fabrika önünde eylem yapıyor.



Tek istekleri mağduriyetlerini biran önce giderecek tazminatlarını almak.





ulusal.com.tr

İşlerinden oldukları gibi 11 yıldır birken tazminatlarını da alamıyorlar.Türkiye'nin en büyük sanayi tesilerinden biri olan Uzel Traktör Fabrikası üretimini 11 yıl önce durdurdu.İflas kararı sonrası fabrika hala satılamadı.Satılmadığı gibi 2 bin işçinin tazminat hakkı da verilmedi.Yetkililere sesini duyurmak isteyen işçiler, her Pazar İstanbul Bayrampaşa'da bulunan fabrika önünde eylem yapıyor.Tek istekleri mağduriyetlerini biran önce giderecek tazminatlarını almak.