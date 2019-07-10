Türkiye'nin en büyük işçi örgütünde "genel grev" masaya yatırılıyor. Hükümetin kamu işçileri için sunduğu zam teklifine tepki gösteren Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu’nu topladı. Konfederasyon, 10 gün içinde yetkililerden bir görüşme çağrısı gelmemesi halinde grev kararını değerlendirmek üzere Başkanlar Kurulu’nu toplayacak

Uzlaşı sağlanmazsa greve gidilecek.



Hükümet kamudaki yaklaşık 200 bin işçi için 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etti.



Türk-İş ise Genel Başkan Ergün Atalay'ın sözleriyle masayı terk etti. Ardından Atalay başkanlığında Kamu Koordinasyon Kurulu toplandı. Toplantıda teklif üzerinde uzlaşı sağlanmaması durumunda ne yapılacağına ilişkin yol haritası masaya yatırıldı.



Masadaki en önemli madde grev oldu. Atalay’ın 'greve' ilişkin mesajlarının konuşulduğu toplantıda 1 hafta 10 gün bekleme kararı alındı.



Bu süre içinde bakanlıktan bir görüşme talebi gelir ise Atalay başkanlığındaki heyet hükümet yetkilileri ile görüşecek. Görüşme talebi gelmemesi durumunda Ergün Atalay Türk-İş’in Başkanlar Kurulu’nu toplayacak.



Toplantıda kamuda işçileri bulunan sendikaların başkanları ile grev konusu ele alınacak. Grev üzerinde fikir alışverişinin yapılmasının ardından sendika başkanları örgütlü oldukları yerlerdeki işçilerle bir toplantı yapacak. Greve gidilip gidilmeyeceği yönündeki karar işçilerin oylarına sunulacak. İşçilerin de istemesi halinde Türk-İş grev kararını açıklayacak.



ulusal.com.tr

