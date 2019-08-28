Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, BDS (Bolu Düzce Sakarya) EYT Derneği'nin işlemlerinin bugün itibariyle tamamlandığını açıkladı. Düzce Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nden Bolu Düzce Sakarya Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanlığına konuyla ilgili yazı gönderildi. "İlimiz merkezinde 5253 Sayılı Dernekler Kanununa göre yeni kurulan ve 81-010-041 kod numarası verilen derneğinizin tüzüğü incelenmiş olup, mevzuata aykırı herhangi bir hususa rastlanmamıştır" denilen yazıyı paylaşan Özüpak, derneğin büyün EYT'lilere hayırlı olmasını diledi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, BDS (Bolu Düzce Sakarya) EYT Derneği'nin işlemlerinin bugün itibariyle tamamlandığını ve üye kayıt işlemlerine çok yakında başlanacağını açıkladı.



Dernek başkanı ve yönetimi tebrik eden Özüpak, derneğin büyün EYT'lilere hayırlı olmasını temenni etti.



"Edirne'den Kars'a çıksın artık bu yasa" diyen Özüpak, Düzce Valiliği tarafından gönderilen yazıyı da paylaştı.



Yazı, Düzce Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nden Bolu Düzce Sakarya Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanlığına gönderildi.







Valilikten gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz merkezinde 5253 Sayılı Dernekler Kanununa göre yeni kurulan ve 81-010-041 kod numarası verilen derneğinizin tüzüğü incelenmiş olup, mevzuata aykırı herhangi bir hususa rastlanmamıştır.



Dernek tüzüğünün tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde İLK GENEL KURUL Toplantısının yapılması gerektiği, bu süresi içerisinde ilk genel kurul toplantısının yapılmaması ve zorunlu organların oluşturulmaması durumunda, Türk Medeni Kanununun 87'nci maddesine göre derneği kendiliğinden sona erdiğinin (fesih) tespiti için Sulh Hakimliğinden işlem yapılacağı hususunun;



Tebliğen rica ederim."



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