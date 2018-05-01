Vatan Partisi İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs’ta Taksim’deydi. “Vatan-emek-namus, yaşasın 1 Mayıs!” sloganlarıyla yürüyen Vatan Partililer, Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Tören Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel’in basın açıklamasıyla son buldu.



‘İŞÇİ SINIFI KENDİ İKTİDARIYLA MESELELERİNİ ÇÖZEBİLİR’



“Bugün 1977’deki şehitlerimizi andık, onlar bizim kahramanlarımız. Aynı şekilde vatan savunması yapan askerlerimizi ve polislerimizi anıyoruz. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.” sözleriyle açıklamasına başlayan Önsel, “1 Mayıs, birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. Bu 1 Mayıs’ta işçi sınıfımız ekonomik hakları uğruna mücadele ederken esasında iktidar talep etmektedir. İşçi sınıfımız kendi iktidarıyla beraber bütün meselelerini çözebilecektir. O yüzden ekonomik haklar uğruna mücadeleye evet; ama işçi sınıfı esas olaraksiyasi iktidar talep etmektedir.” dedi.









‘İŞÇİ SINIFININ VE EMEKÇİLERİN CUMHURBAŞKANI DOĞU PERİNÇEK’



“Bugünkü 2018 1 Mayıs’ının siyasi görevini hatırlatıyorum: şimdi işçi sınıfımız iktidar olmak istiyorsa köylülerle, esnaflarla, zanaatkarlarla, milli sanayici ve tüccarlarla bir milli hükümet kurarak iktidar olabilir. Cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak. Bu seçimlerde işçi sınıfımızın ve emekçilerin önderi Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayıdır. İlçe seçim kurullarına giderek Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adaylığına imza vermek emekçilerin, işçilerin görevidir.” sözlerini sarf eden Erkan Önsel, işçi ve emekçilere şöyle seslendi: “Doğu Perinçek her zaman sizin yanınızda ve önünüzde yürüdü, özelleştirmelere karşı mücadelede, tekelleştirmelere karşı mücadelede Doğu Perinçek hep sizinle beraberdi. İşçi sınıfının ve emekçilerin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’tir. Hepinizi bu göreve davet ediyorum ve bütün emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyorum.”



ulusal.com.tr