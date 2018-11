Vatan Partisi, çalışma hayatında sorunlarla karşılaşan emekçilere yasal haklarını kullanabilmeleri için yol göstermek amacıyla Çalışan Hakları Merkezi kurdu. Basın toplantısında merkezi tanıtan Genel Başkan Perinçek, 'Emekçi kardeşlerimiz, sorununuz ne olursa olsun yanınızda olacağız' dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Vatan Partisi İşçi-Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç basın toplatısında Çalışan Hakları Merkezi'nin kuruluşunu duyurdu.



Perinçek'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"Ülkemiz bir yandan ABD ve piyonlarına karşı Vatan Savaşı verirken bir yandan da gittikçe derinleşen bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Çok sayıda işyeri kapanmakta ya da üretime ara vermektedir. İşverenlerden işçilere kadar toplumun bütün kesimleri ekonomik krizden olumsuz etkilenmektedir.



Giderek artan işten çıkartmalar ve çalışanların yaşadıkları hak kayıpları ülkedeki iç barışı tehdit eder durumdadır. Ülkemiz Doğu Akdeniz'den ve Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan ABD tehditleriyle karşı karşıyayken iç cepheyi sağlam tutmak hayati önemdedir. Krizin faturasını çalışanların sırtına yıkmak, ülkemizi telafisi güç sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır.



Emekçiler açısından sorunlarına çözüm üretecek dürüst, namuslu ve güvenilir bir merkeze ihtiyaç vardır. Vatan Partisi 50 yıldır emekçilerin yanında olmuş ve her türlü hak arayışında en ön cephede onlarla birlikte mücadele etmiştir.



Vatan Partisi Çalışan Hakları Merkezi, çalışma hayatında sorunlarla karşılaşan emekçilerimize yasal haklarını kullanabilmeleri konusunda yol göstermek amacıyla kuruldu.



Türkiye’de başkasının yanında çalışan yani ücretli olarak geçimini sağlayan 16 milyonun üzerinde insan yaşamaktadır. Geçindirmekle yükümlü oldukları nüfus da hesaba katıldığında ülkenin üçte ikisinden fazlasını ilgilendiren bir alandan bahsediyoruz.



Çalışanlarımız, her gün çok sayıda hak gaspına uğramaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlarda düzenlenen haklarının farkında olmayan ve bu haklarını nasıl kullanacağını tam olarak bilmediği için mağdur olan çok sayıda emekçi bulunmaktadır.



Vatan Partisi Çalışan Hakları Merkezi, kendisine ulaşan çalışanlarımıza yardımcı olacak, bir haksızlık söz konusu ise yasal haklarını en etkili şekilde kullanmalarının yolunu gösterecektir.



Sendikal haklar, taşeron işçilik sorunları, iş sözleşmelerinde dikkat edilecek ayrıntılar, fazla mesai, izinler, kıdem ve ihbar tazminatı ve çalışanlarımızı ilgilendiren her konuda uzmanlarımız, kamu hizmeti anlayışıyla çalışanlardan gelen sorulara en kısa süre içinde cevap vereceklerdir.



Emekçilerimiz Çalışan Hakları Merkezine her türlü sorunlarını iletebilirler. Bazı örnekler verelim:



- İşten kendi isteğimle ayrılıp kıdem tazminatımı almak istiyorum. Ne yapabilirim?



- İşveren beni işten çıkardığını ve bir hafta sonra gelip kıdem tazminatımı alabileceğimi söyledi. Bir hafta sonra gittiğimde, “sen nerelerdeydin, işe devamsızlıktan seni çıkardık” dedi ve kıdem tazminatımın yandığını söyledi. Ne yapabilirim?



- İşveren benim banka hesabıma 1700 lira yatırıyor, ancak ben parayı çektikten sonra 400 lirasını geri vermek zorundayım. Bu uygulama kanunlara uygun mu?



- Yıllık iznimi kullanmak istiyorum, ancak işveren vermiyor. Ne yapabilirim?



- İşveren sürekli fazla mesai istiyor. Ben de kalmak istemiyorum. Bu konuda bir hakkım var mı?



- Hafta tatilimde de çalışmam isteniyor. Hafta tatilinde çalışmak zorunda mıyım?



- İşten haksız yere çıkarıldım. Ne yapmalıyım?



- İşveren üç aydır ücretlerimizi ödemiyor. Direnişe mi geçelim, başka bir yola mı başvuralım?



- Sendika şube başkanı işyerinde delege seçimi yapmadan yapmış gibi gösterdi. Nereye başvurmalıyız?



- İşyerinde sendika üyesi olmayan işçiler var. Onların toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkı var mı?



- İşyerimizdeki büro çalışanları “memur” mu?



- Toplu iş sözleşmesinde “kapsam dışı” olmak iyi mi? Kapsam dışı olanların sendikaya üye olma hakları var mı?



Bunlar ve benzeri bütün sorularınıza uzmanlarımız hızla çözüm üretecektir.



Peki vatandaşlarımız Çalışan Hakları Merkezi'ne nasıl ulaşacaklar?



1- 0850 255 19 21 numaralı telefondan ücretsiz olarak ulaşabilirler



2- 0850 255 19 21 numaralı Whatsapp hattına yazarak ulaşabilirler



3- www.calisanhaklari.org internet adresindeki formu doldurarak ulaşabilirler



4- [email protected] eposta adresine yazarak ulaşabilirler



5- Çalışan Hakları Merkezi'nin Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler.



Sevgili emekçi kardeşlerimiz,



Sorununuz ne olursa olsun Vatan Partisi Çalışan Hakları Merkezi yanınızda olacaktır."