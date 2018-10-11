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Vatan Partisi'nden uyarı: Devlet maden sahalarını kendi işletsin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7 maden sahasını satacaklarını duyurdu. Bakan satışlarla hem gelir hem yerli kömür hem de istihdam sağlayacaklarını savundu. Vatan Partisi'nden de "Maden sahaların devlet eliyle işletilmesi gerektiği" yönünde açıklama geldi.

Vatan Partisi'nden uyarı: Devlet maden sahalarını kendi işletsin

Türkiye ekonomik kriz içindeyken, uzmanlar "Üretim ekonomisi" çözüm derken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından tepki çeken bir adım geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait 7 kömür sahasında ruhsat devri yapılacak.

Bakan, Maden ruhsatları devri imza töreninde konuştu, 72 milyar değerinde yerli kömürü ekonomiye kazandıracaklarını savundu.

Madenlerin özelleştirilmesi, Türkiye'ye kazanımdan çok zarar getiriyor. Soma, Ermenek faciları bunlardan sadece birkaçı. Vatan Partisi İşçi ve Sendika Bürosu Başkan Yardımcısı Mehmet Akkaya, uyardı, "Devlet birimleri işletsin buna gücü var" dedi. 

En çok ölümlü kazalarda madenler 2. sırada geliyor. Kamu eliyle işletilmelidir. Özelleştirme, kar hırsı güder. Bundan devlet değil, yandaşlar kazanır. Madenler, elektrik kurumları, bankalar devletin elinde olmalı, yoksa devletin ekonomiyi yönetme gücü ortadar kalkar

ulusal.com.tr



 

Etiketler; #vatan partisi #maden sahası
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