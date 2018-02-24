Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emekli var. Başta ekonomik olmak üzere pek çok sıkıntı yaşayan emekliler, bu sorunların çözüm için birleşiyor. Ulusal Kanal ve İstanbul İşçiler Derneği öncülüğünde yarın İstanbul Petrol-iş Genel Merkezi Konferans Salonu'nda "1. Emekliler Kurultayı" düzenlenecek

Türkiye'de 12 milyon emekli var.Y ıllarca çalışmalarına rağmen hakettikleri maaşı alamıyorlar.



Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan,"emeklilerin maaşı gittikçe düşüyor"dedi.



Çalışkan emekliler için intibak yasasının çıkarılması gerektiğini savundu.



Türkiye'nin Millli Kanalı Ulusal Kanal ve İstanbul İşçiler Derneği, emeklilerin sorunlarının çözümü için kurultay düzenliyor.Kurultay İstanbul Üsküdar Petrol-iş Genel Merkezi Konferans Salonu'nda saat 12'de yapılacak.



Türk Emekli Sen Sivas Şube Başkanı ve Birleşik Emekliler Derneği Sivas İl Temsilcisi Ahmet Torun'da emeklilerin yaşam şartlarının altında olduğunu söyledi.



Kurultayın öneminden bahseden Torun, "Sorunları masaya yatıracağız" dedi.



Torun tüm emeklilerin kurultaya katılması içinde çağrı yaptı.



ulusal.com.tr