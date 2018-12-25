Yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek olan 2 bin 20 tl’lik yeni asgari ücret siyasetin de gündemindeydi.

Yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek olan 2 bin 20 tl’lik yeni asgari ücret siyasetin de gündemindeydi. AKP'den "Hayırlı uğurlu olsun" açıklaması geldi. CHP artışı yetersiz bulurken, İyi Parti yapılan zammın kendi teklifleri olduğunu savundu. Vatan Partisi ise asgari ücrete yapılan artışın ekonominin düzelmesi anlamına gelmediği uyarısını yaptı.



Asgari ücret açıklandı, liderler ve siyasetçiler üst üste mesajlarını sıraladı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Grup toplantısında konuştu, 2020 TL’lik net asgari ücret kararını değerlendirdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise artışın yetersiz olduğu görüşünde.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yeni asgari ücreti Twitter’da değerlendirdi.



Yüzde 26’lık zammı aylar önce istediklerini hatırlatan Akşener, hükümetin kendi tekliflerini uyguladığını savundu.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, yapılan artışın ekonominin düzelmesi anlamına gelmediğini söyledi.



Öte yandan, ekonomideki diğer gelişmeler de liderlerin gündemindeydi. AKP, elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapılacağını açıkladı.



Grup toplantılarında polemikler de eksik olmadı.





ulusal.com.tr