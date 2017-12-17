Yaşanan onca acıya rağmen önüne geçilemeyen iş kazalarının önlenebilmesi için neler yapılması gerektiği, Bursa'da düzenlenen konferansta masaya yaptırıldı. Konferansta konuşan Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, kazaların önlenebilmesi için hem işçiye hem sendikaya görev düştüğünü söyledi.

0 0 0 0

Türkiye'nin kanayan yaralarından iş kazaları her yıl çok sayıda emekçinin hayatına mal oluyor.



Bu kanayan yaraya "Dur" demek için Bursa'da bir konferans düzenlendi.



Konferansta konuşan Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç, duyarsızlığın sebeplerine dikkat çekti.



Geçim sıkıntısı yaşayan emekçiler, iş kazalarına rağmen çalışmaya mecbur. Bunun en somut örneği ise madenciler.



İşçiler evlerine ekmek götürebilmek için işyerlerindeki olası problemleri öteliyor. Sendika ise işçiden talep gelmeyince sorunun üzerinde durmuyor.



İşsiz kalma endişesi kazaların önlenmesinin önündeki en büyük engel.





ulusal.com.tr

