Şimdi sunacağım haberi Cumartesi günü de gündeme taşımıştık. "İş güvenliği hiçe sayıldı" başlığıyla. Adana'da bir binada boya yapan işçiler asılı kalmıştı. Bugün yine aynı görüntü ajansalara düştü. Değişen hiçbir şey olmadı. Aynı binada 2 işçi ölümle burun buruna geldi.

Metrelerce yüksekte yine asılı kaldılar. Yürekleri ağızlara geitiren bu görüntüler Adana'da çekildi.



Görüntüler, Adana'dan. İşçiler, bir binanın dış cephe boyasını yapıyordu. Bindikleri cephe asansörü platformunun hareket etmesiyle emniyet halatında asılı kaldılar.



Mahsur kalan işçileri, polis ve itfaiye ekiplerine vatandaşlar bildirdi. Herkes seferber oldu.



Halat ve merdiven yardımıyla kurtarılan işçiler ölümden döndü.



Büyük bir riks atlatan işçiler, "Asansör kendi kendine aşağı indi. Biz de emniyet mandalına yetişemedik" dedi.



Benzer bir olay da Cumartesi günü yaşanmış, 2 işçi yine mahsur kalmıştı.



ulusal.com.tr