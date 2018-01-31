Yol-İş Sendikası, kadro düzenlemesine tepki gösterdi. Sendika Genel Başkanı Ramazan Ağar, Trabzon’da konuştu, "Eksikler giderilsin, bütün işçiler kadroya alınsın" dedi.

Hükümetin taşeron işçisine getirdiği kadro düzenlemesi Yol-İş Sendikası tarafından eleştirildi.Genel Başkan Ramazan Ağar Trabzon’da konu ile ilgili basın toplantısı düzenledi.Konuşmasına, kararlı adımlarla Afrin’e ilerleyen askerleri selamlayarak başladı.Taşeron işçileri de basın toplantısındaydı. Ağar, düzenlemenin eksik olduğunu söyledi.Yol-İş Genel Başkanı, mağduriyetlerin giderilmesi için acil çözüm istedi.