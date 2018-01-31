Hükümetin taşeron işçisine getirdiği kadro düzenlemesi Yol-İş Sendikası tarafından eleştirildi.
Genel Başkan Ramazan Ağar Trabzon’da konu ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasına, kararlı adımlarla Afrin’e ilerleyen askerleri selamlayarak başladı.
Taşeron işçileri de basın toplantısındaydı. Ağar, düzenlemenin eksik olduğunu söyledi.
Yol-İş Genel Başkanı, mağduriyetlerin giderilmesi için acil çözüm istedi.
HABER KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ
ulusal.com.tr
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