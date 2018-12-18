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Yumurta kabuğundan 'yemeni'

Sırada "el emeği, göz nuru" dedirten bir haberimiz var... Ankara'da yumurta oyma sanatı ile uğraşan zanaatkar Hamit Hayran, yumurta kabuğu ile birbirinden güzel eserler yaratıyor. Bunların arasında en dikkat çekici olan ise, yaptığı minik yemeniler...

Yumurta kabuğundan 'yemeni'

Ankara'nın gölbaşı ilçesinde yumurta oyma sanatı ile uğraşan zanaatkar Hamit Hayran, yumurta kabuğundan eski bir ayakkabı türü olan yemeni yaptı.

Yaklaşık 30 yıl önce geçirdiği iş kazası nedeniyle yürüme engelli olan 62 yaşındaki Hayran, engelinin ardından tanıştığı yumurta oyma sanatında birbirinden güzel eserler ortaya koyuyor.

Hamit Hayran, tavuk yumurtasının kabuğundan iki günde bir çift minik yemeni yapıyor..

Yıllar içinde kendini geliştiren Hayran, Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği üyeliğinin yanı sıra Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi'nde yer alan ilk Türk olarak da dikkati çekiyor.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #yumurta kabuğundan yemeni #hamit hayran
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