Emek ve dayanışma günü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Türk bayraklarının açıldığı kutlamalarda AKP Hükümetinin özelleştirme politikaları protesto edildi.

Yurdun dört bir noktası bugün emekçinin sesiyle yankılandı. Yeleğini yiyen, baretini, şapkasını takan alanlara çıktı. Emeğin dayanışmanın gününde taleplerini bir kez daha haykırdılar.Eskişehir'de adres Şeker fabrikası önü oldu. AKP Hükümeti'nin özelleştirme politikaları protesto edildi.Vatan Partsi de Türk-İş'e bağlı sendikalarla birlikte fabrika önündeydi.1 Mayıs işçi Bayramı İzmir'de de coşkuyla kutlandı.Kutlamaların adresi bu yıl da Gündoğdu Meydanı oldu.Türk Bayraklarıyla alana giren emekçilerin gündeminde özelleştirme, taşeron ve kıdem tazminatı vardı.Bu yıl Türk-iş'e üye işçilerin yoğun katılımı dikkat çekti.Bu görüntüler de Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinden...Türk-İş ve DİSK'e bağlı sendikalar 1 Mayıs'ı birlikte kutladı.İşçilerden Hükümet'e uyarı geldi.Bursa, Denizli, Manisa, Gaziantep, Adıyaman, Siirt ve daha birçok ilde de 1 Mayıs kutlaması vardı.