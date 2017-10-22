İşten çıkartılan Paşabahçe işçilerinin "İş, aş, adalet" sloganıyla Lüleburgaz'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş valilik tarafından yasaklandı.

Paşabahçe Cam Fabrikasında çalışırken işten çıkarılan 90 işçinin haklarını aramak için başlattıkları mücadeleleri valilik engeline takıldı.



Daha önce ilçe merkezinde biraraya gelerek seslerini duyurmaya çalışan 90 emekçi, bu kez Lüleburgaz'dan İstanbul'a yürüyüş başlattı.



"İş, aş, adalet" sloganıyla yola çıkan Paşabahçe Cam Fabrikasının eski 90 emekçisinin önü, valilik tarafından Büyükkarıştıran Beldesinde kesildi.



Valilik, işçilerin yürüyüşüne engel olmak için bölgeye toma, jandarma ve çevik kuvvetler ekiplerini sevk etti.



İşçilere destek olamak için yürüyüşe katılan CHP'nin Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ile Kırklareli milletvekili Turabi Kayan, İl Emniyet müdürüyle görüştü.



Görüşme sonrası milletvekilleri, işçilerin pazartesi günü işverenle yapılacak görüşmeyi beklemelerini istedi. İşçiler de pazartesi gününe kadar yürüyüşe ara verdiler.







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