İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı olan zamanaşımı süresinin 1 yıla indirilmesi talebine tepkiler büyüyor. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş'den kritik uyarılar geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşçiyi daha fazla huzursuz etmeyin" dedi

Önce 10 yıldan 5 yıla indirildi. "1 yıl" sesleri yükselmeye başladı. İşçilerden ise tepki gecikmedi.



Kıdem tazminatının fona devri, işten çıkarmalar derken emekçinin alın terini hedef alan yeni bir talep daha gündemi geldi.



Yasaya göre, işten atılan bir işçi hakları için önce arabulucu eşliğinde işverenle masaya oturuyor. 5 yıl içinde işçi hakkını alamazsa iş mahkemelerine başvuruyor. Başvuru en geç 5 yıl içinde yapılmak zorunda.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 5 yıllık sürenin 1 yıla indirilmesini istedi.



Talebe Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş'ten jet yanıt geldi.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay şunları belirtti:



"Zamanaşımı sürelerinin kısaltılması işçi alacaklarını alınamaz hale getirmektedir. Bazı kötü niyetli işverenler davaları uzatmaktadır. Bu nedenle, kamuoyunun gündemine işçilik alacaklarında zamanaşımı sürelerinin yeniden azaltılmasına yönelik bir taleple çıkmak kabul edilemez."



Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Atalay, kritik bir uyarı yaptı.



"Böylesi bir kısaltma, işçilerin aleyhine yeni bir düzenleme olacaktır. Bu kadar problemin olduğu bir ortamda işçiyi daha da huzursuz etmek doğru değildir."



2017 yılında yapılan bir düzenleme ile sürenin 10 yıldan 5 yıla düşürüldüğünü hatırlatan Atalay "Bu değişikliğin yarattığı sıkıntılar ortadadır" ifadelerini kullandı.



İş Mahkemelerinde Gönüllü Arabuluculuk, 2 Haziran 2012’de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.



ulusal.com.tr

