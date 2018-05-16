Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Yerin metrelerce atında da sahur vardı. Zonguldak'ta maden emekçileri 300 metre derinlikte ilk sahurunu evden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.

Davullar çalındı..Maniler söylendi...Ramazan ayının ilk orucu için tüm yurtta sahura kalkıldı.Kara elmas diyarı Zonguldak’ta yerin metrelerce altında sahur yapıldı.Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi’nde gece vardiyasında çalışan maden emekçileri, ilk sahuru yerin 300 metre altında, ailelerinden uzakta yaptı.Emekçiler, sahur vaktinde tahtadan kurdukları yer sofrasında toplandı. Evlerinden getirdikleri alın teri ile kazanılmış her bir yiyeceği hep birlikte yediler.Maden işçilerine göre kurdukları bu sofra dünyanın en lezzetli sofrası...Sahurun ardından oruç için niyetler edildi. Emekçiler kaldıkları yerden çalışmaya devam etti.ulusal.com.tr