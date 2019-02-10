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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçi Yusuf Yalçın kurtarıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında kuyu derinleştirme sırasında vücudunun bir kısmı toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: İşçi Yusuf Yalçın kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Karadon 1 No'lu Kuyu Derinleştirilmesi ve Sızdırmazlık Barajı İmalatı işini yapan Çinli firmanın çalıştığı eksi 540 kodunda silo desandre dibinde tahkimat ve betonlama çalışması yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. 

Bu sırada maden işçisi Yusuf Yalçın'ın vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı. 

Mesai arkadaşlarının haber vermesinin ardından kurum işçilerinin yanı sıra TTK tahlisiye ekibi işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. 

Ekiplerin, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından kurtarılan işçi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisini süren Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak
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